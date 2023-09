Kleine plus voor AEX-index, Adyen en chipfondsen in kopgroep

De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is maandag met een kleine plus gesloten. De chipfondsen ASML, ASMI en Besi stonden in de kopgroep van de hoofdindex op Beursplein 5, samen met betalingsverwerker Adyen. Beleggers op de Europese beurzen moesten het stellen zonder richting vanuit Wall Street want de beurzen in New York waren maandag dicht vanwege Labor Day, een Amerikaanse feestdag ter ere van arbeiders.

De AEX eindigde 0,2 procent hoger op 747,43 punten. Eerder op de dag steeg de hoofdgraadmeter nog tot boven de 750 punten, maar later zakte de winst weer wat in. De MidKap ging 0,2 procent omlaag tot 875,68 punten. Parijs, Frankfurt en Londen lieten minnen tot 0,2 procent zien.

Het kwartaalcijferseizoen op het Damrak is grotendeels voorbij en de aandacht gaat nu vooral naar de rentebesluiten van de Amerikaanse Federal Reserve en de Europese Centrale Bank (ECB) later deze maand. De beleidsmakers van de Fed vergaderen op 19 en 20 september opnieuw over het rentetarief en op de markten wordt gehoopt dat de centrale bank dan zal afzien van een verdere verhoging. De ECB komt op 14 september bijeen. In de eurozone zal de rente naar verwachting wel verder worden verhoogd om de inflatie verder terug te dringen.

ASML, ASMI en Besi tekenden plussen op tot 1,7 procent. Adyen, dat vorige maand flink onder druk stond door tegenvallende resultaten, won ook 1,7 procent. Verzekeraars NN Group en Aegon waren de grootste dalers in de AEX met minnen tot 1 procent.

In de MidKap was kunstmestproducent OCI koploper met een plus van 2,8 procent, gevolgd door metalenspecialist AMG (plus 2 procent). Laadpalenmaker Alfen sloot de rij bij de middelgrote fondsen met een koersverlies van ruim 3 procent.

Bij de kleinere bedrijven in Amsterdam toonde Accsys Technologies (plus 3,6 procent) enig herstel. Het bedrijf, dat gespecialiseerd is in het versterken van hout voor de bouw, zag vrijdag bijna een kwart aan beurswaarde verdampen na een omzetwaarschuwing.

In Frankfurt ging koperproducent Aurubis verder omlaag (min 4,3 procent). Vrijdag zakte het aandeel van het Duitse bedrijf ook al flink na een winstwaarschuwing omdat Aurubis slachtoffer is geworden van kostbare metaaldiefstallen.

De euro was 1,0792 dollar waard, tegen 1,0784 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent meer op 85,91 dollar. Brentolie steeg ook 0,4 procent in prijs, tot 88,91 dollar per vat.