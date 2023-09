Klimaatprotesten bij grote autoshow in München

Klimaatactivisten hebben maandag actiegevoerd in de omgeving van de grote IAA Mobility-autoshow die deze week plaatsvindt in de Duitse stad München. Actievoerders van de klimaatgroepering Letzten Generation blokkeerden daarbij wegen terwijl demonstranten van Extinction Rebellion abseilden van een brug over een drukke ringweg. Het verkeer werd daardoor fors ontregeld.

Verder lieten actievoerders van Greenpeace de bovenkanten van auto’s afzinken in een stuk water nabij de ingang van de IAA-beurs. Volgens Greenpeace moet zo de schade door klimaatverandering onderstreept worden. De actievoerders stellen dat Duitse autoproducenten veel te weinig doen om de uitstoot te verlagen.

De politie van München heeft arrestaties gedaan en zei ook dat door de klimaatprotesten een ambulance werd geblokkeerd die een patiënt in levensgevaar vervoerde. Dinsdag komt bondskanselier Olaf Scholz de autobeurs officieel openen voor het publiek. Dan worden meer acties verwacht.

IAA Mobility is naar eigen zeggen ’s werelds grootste evenement op het gebied van mobiliteit en wordt elke twee jaar gehouden. Bij de show van 2021 waren ook klimaatprotesten, waar tienduizenden mensen aan mee deden en duizenden agenten voor werden ingezet.