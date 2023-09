Topman Renault: autofabrikanten moeten prijzenoorlog vermijden

Autofabrikanten moeten een prijzenoorlog op het gebied van elektrische voertuigen vermijden. Dat zei topman Luca de Meo van Renault in een interview met Bloomberg Television op de IAA-autoshow in München.

“Het is belangrijk om een prijzenslag op korte termijn te vermijden”, verklaarde De Meo, die waarschuwde dat vooral de Europese autofabrikanten onder druk komen te staan door de prijsverlagingen van het Amerikaanse Tesla en Chinese autobouwers. Ook zijn elektrische voertuigen volgens de topman van het Franse autoconcern “nog geen volwassen technologie”.

Hoewel de Europese automarkt volgens De Meo “momenteel behoorlijk zwak” is, zouden de plannen van Renault om volgend jaar elke maand een nieuw product te onthullen, het bedrijf moeten helpen de moeilijke marktomstandigheden te doorstaan. Renault is ook nog steeds van plan om het onderdeel dat elektrische voertuigen maakt af te splitsen van de tak die zich richt op auto’s met benzine- en dieselmotoren. Dat onderdeel wordt volgend jaar onder de naam Ampere apart naar de beurs gebracht. Renault hoopt met die stap de kosten van elektrische voertuigen in de loop van de tijd te kunnen verlagen.

De Europese autofabrikanten tonen deze week hun nieuwste elektrische automodellen op de grote Duitse autobeurs. Daarmee proberen ze Tesla van de troon te stoten en de toenemende concurrentie uit China af te weren. Het aantal Chinese bedrijven op de autoshow in München is dit jaar meer dan verdubbeld vergeleken met twee jaar geleden. Chinese fabrikanten als BYD en Xpeng proberen juist de Europese markt te veroveren om te ontsnappen aan de hevige prijzenoorlog en afzwakkende economie op de thuismarkt.

Tesla veroorzaakte eind vorig jaar al een prijzenoorlog in China. Ook dit jaar heeft de Amerikaanse autofabrikant de prijzen van zijn modellen op de grootste automarkt ter wereld meerdere keren verlaagd om de verkopen aan te jagen. De prijsverlagingen drukken echter de winstmarges. Zo zag Tesla zijn winstmarge in het tweede kwartaal dalen tot het laagste niveau in vier jaar.