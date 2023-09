Website Duitse banktoezichthouder getroffen door cyberaanval

De website van de Duitse banktoezichthouder BaFin is getroffen door een cyberaanval. Sinds afgelopen vrijdag is de site van de instelling slechts gedeeltelijk toegankelijk vanwege een zogeheten ddos-aanval. Bij een dergelijke aanval sturen computers zoveel verzoeken naar een server dat die vastloopt, waardoor een website niet meer bereikbaar wordt.

BaFin heeft na de aanval beveiligings- en verdedigingsmaatregelen genomen die volgens een woordvoerster ook de toegang tot de website beperken. Alle andere systemen van de toezichthouder voor de Duitse financiƫle wereld werken volgens haar wel zonder beperkingen. BaFin werkt eraan om de volledige toegang tot haar website te herstellen, aldus de woordvoerster.

Europese toezichthouders hebben de banken waar ze over waken juist gewaarschuwd dat cyberaanvallen een steeds groter risico vormen voor hun activiteiten. Naast de kosten die gepaard gaan met een hack, kan ook het vertrouwen van klanten in de banken worden geschaad.

Wie er achter de ddos-aanval op de site van BaFin zit is nog niet duidelijk. In juni dreigden drie grote hackersgroepen die mogelijk banden hebben met Rusland al met aanvallen op het bankensysteem in Europa.

Ook andere bedrijven hadden de afgelopen maanden last van aanvallen door hackers. In Nederland werden in augustus onder meer de websites van luchthaven Groningen Airport Eelde, Maastricht Aachen Airport, koepelvereniging OV-NL, de Bank Nederlandse Gemeenten en de Kamer van Koophandel platgelegd door ddos-aanvallen.