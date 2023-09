Aandacht voor AkzoNobel en Ahold Delhaize op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht dinsdag onder meer uit naar verffabrikant AkzoNobel en supermarktconcern Ahold Delhaize. De twee AEX-bedrijven kregen een advieswijziging. De analisten van Deutsche Bank werden positiever over AkzoNobel en gaven het aandeel een koopadvies. De kenners van de Amerikaanse bank JPMorgan schroefden daarentegen hun aanbeveling voor Ahold Delhaize terug naar verkopen.

Ook Adyen staat in de belangstelling. Het betaalbedrijf heeft aangekondigd op 8 november een beleggersdag te houden. Adyen raakte in augustus ongeveer de helft aan beurswaarde kwijt na de publicatie van tegenvallende cijfers.

ABN AMRO maakte bekend Ferdinand Vaandrager te willen benoemen tot financieel directeur. Vaandrager werd op 1 mei al benoemd tot de tijdelijke vervanger van de voormalige financiële topman Lars Kramer, die aftrad in verband met een nieuwe carrièremogelijkheid buiten de bank.

Beleggers kijken verder uit naar nieuwe gegevens over de mate van activiteit in de dienstensector van de eurozone in augustus. Eerder op de dag meldde marktonderzoeker Caixin al dat de groei van de Chinese dienstensector in augustus is afgenomen tot het laagste niveau sinds december vorig jaar. De zorgen over het kwakkelende economische herstel van China laaiden daardoor weer op. De Chinese beurzen gingen mede daardoor omlaag na de flinke opleving een dag eerder.

De Hang Seng-index in Hongkong verloor 1,4 procent en de beurs in Shanghai daalde 0,6 procent. Country Garden zakte 1 procent in Hongkong. De noodlijdende Chinese projectontwikkelaar wist op de valreep te voldoen aan zijn schuldverplichtingen op de twee obligatieleningen. Maandag schoot het aandeel al omhoog nadat het bedrijf een akkoord wist te bereiken over een verlenging van de terugbetaling van andere obligatieleningen.

De beurs in Sydney daalde 0,3 procent na het besluit van de Australische centrale bank om de rente voor de derde keer op rij ongewijzigd te laten. De Nikkei in Tokio sloot 0,3 procent hoger.

De AEX-index op het Damrak koerst af op een lager begin van de nieuwe handelsdag. Ook de andere Europese beurzen lijken met kleine verliezen te openen. Op Wall Street keren beleggers dinsdag weer terug na een lang weekeinde.

De euro was 1,0781 dollar waard, tegen 1,0792 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent meer op 85,81 dollar. Brentolie werd 0,2 procent goedkoper op 88,79 dollar per vat.