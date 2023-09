ABN AMRO: aantal kledingwinkels fors gedaald sinds coronapandemie

Het aantal kledingwinkels is sinds het begin van de coronapandemie fors gedaald, meldt ABN AMRO op basis van transactiedata van de bank. Het aantal winkels dat kleding verkoopt daalde ruwweg 10 procent tussen januari 2020 en afgelopen augustus. Vooral schoenenwinkels en verkooppunten van dames- en kinderkleding hebben het moeilijk.

Het aantal fysieke winkels daalt al jarenlang, maar de afname is afgelopen jaren versneld doordat winkels dicht moesten tijdens coronalockdowns en door de verschuiving naar onlineshoppen die daar het gevolg van was. De oorlogsuitbraak in Oekraïne vorig jaar, de hoge inflatie en forse kostenstijgingen zorgden voor extra moeilijkheden voor kledingwinkels.

Winkeleigenaren hebben de gestegen kosten deels doorberekend aan de consument, aldus ABN AMRO. Zo is dames- en herenkleding gemiddeld 10 procent duurder geworden sinds februari vorig jaar en de prijs van baby- en kinderkleding is bijna 13 procent opgelopen. Consumenten zijn door de hogere prijzen beter op hun uitgaven gaan letten. De bestedingen in fysieke winkels liggen dit jaar gemiddeld 2,2 procent onder het niveau van 2019.

Dit jaar kwamen al meerdere modeketens in financiële problemen. Vorige week ging het bedrijf achter 25 winkels van kledingmerken Vero Moda, Vila en Pieces nog failliet. De winkels van het Utrechtse Doek Retail blijven voorlopig wel open en proberen met kortingen af te komen van hun “aanzienlijke” voorraden, meldde curator Hans Hendriks. Volgens hem waren opgelopen schulden uit de coronaperiode te groot.

Het gaat overigens wel goed met winkels die tweedehands kleding verkopen, ziet ABN AMRO. Tweedehands kleding is vooral onder jongeren nog steeds gewild. Sinds januari 2020 groeide het aantal winkels in deze sector met bijna 11 procent. De bank verwacht dat tweedehands kleding nog populairder wordt, onder meer omdat vintagekleding steeds vaker online te koop is.