Adverteerders geven recordbedrag uit aan audioreclame

Adverteerders hebben in de eerste helft van 2023 een recordbedrag aan audioreclame besteed. Dat meldt Audify, de marketingorganisatie die alle grote audiomakers vertegenwoordigt. In totaal leverden de bestedingen ruim 105 miljoen euro op. Dat is een stijging van meer dan 4 procent ten opzichte van dezelfde periode in het vorige recordjaar 2022.

Radioreclame vertegenwoordigt met 90 procent het grootste deel in de audioreclamemarkt. Daar bedroegen de bestedingen bijna 95 miljoen euro. De omzet uit digitale radio steeg met 20 procent tot dik 5 miljoen euro ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Branded content reclame, ofwel advertenties buiten de reclameblokken om, brachten 5,2 miljoen euro op.

De retailbranche maakt al jaren het meest gebruik van audioreclame. Op ruime afstand volgt de branche financiƫle dienstverlening. Horeca, toerisme, recreatie is derde in de rij gevolgd door de branche overheid, educatie en non-profit. De branche telecom en ICT staat op de vijfde plek.

Vooral T-Mobile was prominent aanwezig in de radioreclameblokken. Het telecommerk verstevigde zijn koppositie door een kwart meer te investeren. KPN was nummer twee en bol.com stond op de derde plaats. Albert Heijn en McDonald’s waren goed voor de vierde en vijfde plaats.