Ahold Delhaize onderaan in lagere AEX, AkzoNobel in kopgroep

Ahold Delhaize was dinsdag de grootste daler in de AEX-index op het Damrak, die ook een verlies liet zien. Analisten van de Amerikaanse bank JPMorgan verlaagden hun aanbeveling voor het Belgisch-Nederlandse supermarktconcern van kopen naar verkopen. Het aandeel zakte daarop met 4,6 procent. Verfconcern AkzoNobel profiteerde daarentegen van een koopadvies door Deutsche Bank en steeg 1,9 procent.

Naast Ahold Delhaize werden de kenners van JPMorgan ook negatiever over de Britse supermarktketen Tesco, die ruim 2 procent verloor in Londen. De Amerikaanse bank werd wel positiever over het Belgische supermarktconcern Colruyt. Dat aandeel won dik 3 procent in Brussel.

Beleggers kijken verder uit naar nieuwe gegevens over de mate van activiteit in de dienstensector van de eurozone in augustus. Eerder op de dag meldde marktonderzoeker Caixin al dat de groei van de Chinese dienstensector in augustus is afgenomen tot het laagste niveau sinds december vorig jaar. De zorgen over de Chinese economie laaiden daardoor weer op.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,5 procent lager op 743,93 punten. De MidKap daalde 0,3 procent tot 873,01 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen verloren tot 1 procent.

Chipbedrijf ASMI was de sterkste stijger in de AEX, met een plus van ruim 2 procent. Adyen won 0,8 procent. Het betaalbedrijf kondigde aan op 8 november een beleggersdag te houden om “de dialoog met de aandeelhouders voort te zetten”. Adyen raakte in augustus ongeveer de helft aan beurswaarde kwijt na de publicatie van tegenvallende cijfers.

ABN AMRO (min 1,3 procent) maakte bekend Ferdinand Vaandrager te willen benoemen tot financieel directeur. Vaandrager werd op 1 mei al benoemd tot de tijdelijke vervanger van de voormalige financiële topman Lars Kramer, die aftrad in verband met een nieuwe carrièremogelijkheid buiten de bank. Dataleverancier RELX won 0,2 procent dankzij een koopadvies van investeringsbank Investec.

Bij de kleinere bedrijven daalde Kendrion 0,1 procent. De toeleverancier voor de industrie en autofabrikanten liet weten weer volledig operationeel te zijn. Het bedrijf werd op 29 augustus getroffen door een computerhack. Volgens Kendrion heeft de aanval geen significante impact gehad op de leveringen en op de financiële resultaten.

De euro was 1,0766 dollar waard, tegen 1,0792 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent meer op 85,76 dollar. Brentolie werd 0,3 procent goedkoper op 88,72 dollar per vat.