Ahold Delhaize onderaan in vlakke AEX, Shell wint

De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag vrijwel vlak gesloten. Bij de hoofdfondsen op het Damrak moest supermarktconcern Ahold Delhaize het ontgelden na een adviesverlaging door analisten van de Amerikaanse bank JPMorgan Chase. Shell stond bij de winnaars dankzij een stijging van de olieprijzen.

De AEX eindigde een fractie lager op 747,11 punten. De MidKap daalde 0,7 procent tot 869,17 punten. De hoofdgraadmeters op de beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 0,4 procent.

Ahold Delhaize was de sterkste daler in de AEX met een min van ruim 6 procent. JPMorgan verlaagde het advies voor het bedrijf van kopen naar verkopen. De kenners van JPMorgan werden ook negatiever over de Britse supermarktketen Tesco die 2,8 procent verloor in Londen. De bank werd wel positiever over het Belgische supermarktconcern Colruyt. Dat aandeel won 6,4 procent in Brussel.

Verfconcern AkzoNobel kreeg een koopadvies door Deutsche Bank, maar zakte desondanks 1,2 procent. Sterkste stijger in de hoofdindex was chipbedrijf ASMI met een koerswinst van 1,5 procent.

Shell ging 1,3 procent vooruit. De Britse branchegenoot BP won 2 procent in Londen en het Franse TotalEnergies steeg 1,8 procent in Parijs. Saudi-Arabiƫ en Rusland gaan hun beperkingen bij de productie van olie verlengen tot het einde van dit jaar om zo de prijzen te stutten.

Een vat Amerikaanse olie werd 2,6 procent duurder op 87,74 dollar en Brentolie klom 2,1 procent tot 90,83 dollar per vat. De prijs van Brent steeg daarmee voor het eerst sinds november vorig jaar tot boven de 90 dollar.

Bij de kleinere fondsen op Beursplein 5 werd Kendrion 0,3 procent hoger gezet. De toeleverancier voor de industrie en autosector liet weten weer volledig operationeel te zijn. Het bedrijf werd op 29 augustus getroffen door een computerhack. Volgens Kendrion heeft de aanval geen significante impact gehad op de leveringen en de financiƫle resultaten.

De euro was 1,0719 dollar waard, tegen 1,0792 dollar een dag eerder.