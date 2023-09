Baas bedrijf ChatGPT ontvangt eerste ‘gouden visum’ Indonesië

Topman Sam Altman van OpenAI, het bedrijf achter chatbot ChatGPT, is de eerste persoon die een zogeheten gouden visum ontvangt voor Indonesië. Met deze visa en bijbehorende voordelen wil de regering van Indonesië buitenlandse investeerders en bedrijven naar het land lokken. Hoe hoger de investeringen, hoe langer geldschieters in het land mogen verblijven.

De immigratiedienst van Indonesië geeft Altman een visum voor de periode van tien jaar. Als onderbouwing stelt de dienst dat de OpenAI-topman “een internationale reputatie heeft” en dat hij het land “voordelen kan bezorgen”. Het is echter nog onbekend of Altman, die het land in juni bezocht om te praten over kunstmatige intelligentie (AI), daadwerkelijk gebruik gaat maken van het visum. Ook is niet duidelijk of hij zelf een aanvraag heeft ingediend.

Een van de voordelen voor Altman, mocht hij wel een beroep willen doen op zijn gouden visum, is dat hij voorrang krijgt bij beveiligingscontroles op luchthavens in Indonesië. Ook kan hij bijvoorbeeld zonder problemen langer in het land verblijven en zijn de procedures bij aankomst en het verlaten van Indonesië soepeler.

Het gouden visum is niet het eerste instrument waarmee Jakarta buitenlands kapitaal wil aantrekken. Vorig jaar kwam Indonesië nog met een ’tweedethuisvisum’ voor rijke toeristen die minstens 2 miljard Indonesische rupiah op hun bankrekening hebben staan. Dat is omgerekend zo’n 121.000 euro.