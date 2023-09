Beleggers op Wall Street nemen winsten, Airbnb flink omhoog

Beleggers in New York namen dinsdag wat gas terug op de eerste handelsdag van de verkorte handelsweek na de koerswinsten van vorige week. Tegenvallende macro-economische cijfers van de eurozone en China gooiden een rem op de kooplust. Ook waren aandelen minder gewild door een stijging van de rente op staatsobligaties.

“Een deel van de reden waarom aandelen moeite hebben met omhooggaan, is dat de rente blijft stijgen en een goed alternatief biedt voor aandelen”, stelt een Amerikaanse beurshandelaar.

De toonaangevende Dow-Jonesindex sloot met een verlies van 0,6 procent op 34.641,97 punten. De breder samengestelde S&P 500-index zakte 0,4 procent tot 4.496,83 punten. Techgraadmeter Nasdaq eindigde een fractie lager op 14.020,95 punten. Maandag bleef Wall Street gesloten vanwege Labor Day, een Amerikaanse feestdag ter ere van arbeiders.

Airbnb en Blackstone vielen op met koerswinsten 7,2 en 3,6 procent. Het woningverhuurplatform en het investeringsbedrijf profiteerden van de aankondiging dat ze zullen worden opgenomen in S&P 500-index. Ook autofabrikant Tesla (plus 4,7 procent) maakte een opvallend koerssprongetje, zonder duidelijke reden.

Oracle steeg 2,5 procent. Analisten van de Britse bank Barclays verhoogden het advies voor het Amerikaanse softwareconcern naar kopen.

Beleggers kijken deze week vooral uit naar het zogeheten Beige Book. Dat is een verslag over de staat van de economie dat woensdag wordt gepubliceerd door de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank is al langere tijd bezig de rente te verhogen om de hoge inflatie tegen te gaan, en die renteverhogingen zorgen voor tegenwind voor de economie.

De kans dat de grootste economie ter wereld in een recessie zal belanden lijkt echter klein. Economen van de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs schatten die kans op slechts 15 procent. Eerder gingen ze nog uit van een kans van 20 procent. Ook beschouwen de economen de belofte van Fed-voorzitter Powell om “voorzichtig te werk te gaan” als een signaal dat een renteverhoging bij de volgende vergadering op 19 en 20 september van tafel is. Ook beleggers hopen op een rentepauze van de Fed.