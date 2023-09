Britse regering versoepelt regels voor windmolens op land

De Britse regering van premier Rishi Sunak gaat de regels voor vergunningen voor windmolens op land in Engeland versoepelen. Daarmee moet de bouw van nieuwe windmolens op land gestimuleerd worden. Nu wordt de bouw nog ernstig gehinderd door strikte regels rond bezwaren van omwonenden.

De versoepeling houdt in dat als gemeenschappen wel instemmen met de bouw van nieuwe windmolens dan snel kan worden begonnen met het aanwijzen van geschikte locaties. Ook kunnen die gemeenschappen dan profiteren van goedkopere energie door subsidies voor projecten.

De bouw van nieuwe windmolens op land in Engeland ligt sinds 2015 nagenoeg stil omdat regels voorschreven dat een project geblokkeerd kon worden door een enkele klacht. De nieuwe regels moeten er nu voor zorgen dat de hele lokale gemeenschap zeggenschap krijgt over een project in plaats van een klein groepje bezwaarmakers.

Binnen de partij van Sunak was er soms weerstand tegen projecten omdat Conservatieve parlementsleden uit het platteland de bouw van windmolens in hun omgeving niet zien zitten. Maar andere Conservatieven vinden juist dat windprojecten op land nodig zijn om meer schone energie op te wekken en de energiezekerheid te vergroten.