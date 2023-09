China wordt mogelijk nooit grootste economie ter wereld

China zal waarschijnlijk de Verenigde Staten in de komende jaren niet passeren als grootste economie ter wereld. Ook zal het land mogelijk nooit consequent die toppositie kunnen opeisen, meldt Bloomberg Economics. Vóór de coronapandemie werd nog verwacht dat China al aan het begin van het volgende decennium de koppositie zou innemen en behouden.

De economen van het financiële persbureau voorspellen nu dat het tot medio 2040 zal duren voordat het bruto binnenlands product (bbp) van China dat van de VS zal overtreffen. En zelfs dan zal dit volgens hen met “slechts een kleine marge” gebeuren voordat het land weer “achterop raakt” bij de VS.

De herziene verwachting is het gevolg van het kwakkelende herstel van de Chinese economie. Het land kampt onder meer met een dalende export en een flinke crisis in de vastgoedsector, waar bedrijven onder hun grote schuldenlast dreigen te bezwijken.

Ook is het vertrouwen onder consumenten laag en geven ze minder uit. Dat leidde al tot een daling van de gemiddelde prijzen in het land. Deflatie, oftewel het omgekeerde van inflatie, is vaak een slecht teken voor de economische groei doordat consumenten hun geld oppotten omdat ze er later meer mee kunnen kopen.

“China schakelt sneller terug naar een langzamer groeipad dan we hadden verwacht”, schreven de economen. De vertrouwenscrisis in het land raakt volgens hen steeds dieper verankerd en remt het groeipotentieel af. China kampt ook met grotere uitdagingen op de langere termijn. Zo zag het land voor het eerst in ruim zestig jaar zijn bevolking dalen.

De economen denken nu dat de groei van de Chinese economie zal vertragen tot 3,5 procent in 2030 en tot bijna 1 procent in 2050. Dat is lager dan eerdere voorspellingen van respectievelijk 4,3 procent en 1,6 procent. China kende vorig jaar met 3 procent de kleinste groei in decennia, mede door de strikte lockdowns in het land. De heropening van de economie zorgde dit jaar voor hoop op herstel van de op een na grootste economie ter wereld. De overheid rekent voor dit jaar op een groei van 5 procent, maar veel economen verwachten een lagere groei.

De VS lijken er daarentegen beter voor te staan dan veel economen een paar maanden geleden voorspelden. Een sterke arbeidsmarkt, stevige consumentenbestedingen en een matigende inflatie hebben het vertrouwen aangewakkerd dat de grootste economie ter wereld een recessie zal weten te vermijden.