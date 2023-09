Fabrikant Kendrion weer volledig operationeel na hackaanval

Toeleverancier voor de industrie en autofabrikanten Kendrion heeft zijn activiteiten weer volledig hervat na de hackaanval ruim een week geleden. Dit meldt het bedrijf dinsdag. Bij de aanval zijn mogelijk data gelekt of kwijtgeraakt. Kendrion doet hier nog onderzoek naar.

Hackers kregen toegang tot de systemen van Kendrion. Mogelijk was het een aanval met ransomware, gijzelsoftware die hackers gebruiken om systemen van bedrijven te blokkeren en tegen betaling weer vrij te geven. Betaalt een slachtoffer niet, dan worden buitgemaakte gegevens verkocht of openbaar gemaakt. Eerder liet topman Joep van Beurden weten nog geen betalingsverzoek te hebben ontvangen.

Kendrion stelde dinsdag dat de aanval “geen significante impact” heeft op leveringen aan klanten. Het bedrijf maakt elektromagnetische componenten en veel onderdelen die nodig zijn voor de energietransitie, zoals industriële remmen voor onder meer windmolens.

Ook denkt Kendrion niet dat de hackpoging invloed heeft op de financiële resultaten. Het bedrijf met zo’n 2700 medewerkers is goed voor een jaaromzet van 519 miljoen euro en heeft een beursnotering in Amsterdam.

Na het ontdekken van het lek schakelde Kendrion alle systemen uit om schade zoveel mogelijk te beperken. Een noodplan werd in werking gezet om de activiteiten door te laten gaan, zoals het laten draaien van de fabrieken. Eerder zei Van Beurden al dat het lek inmiddels dicht is en de aanval is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Cyberbeveiligingsbedrijf ThreatMon meldde op X, het vroegere Twitter, dat de ransomwaregroep LockBit de aanval heeft opgeëist. Die groep heeft in het verleden onder meer voetbalbond KNVB aangevallen.