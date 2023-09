FSB-voorzitter Knot waarschuwt G20 voor moeilijk aflossen leningen

De landen van de G20 moeten goed letten op problemen bij het aflossen van leningen door de stijgende rentes en de zwakkere groei van de wereldeconomie. Dat schrijft Klaas Knot als voorzitter van de Financial Stability Board (FSB) in een brief aan de leiders van de G20 in aanloop naar de top van de organisatie van economisch belangrijke landen in het Indiase New Delhi op 9 en 10 september.

Knot, die ook president van De Nederlandsche Bank (DNB) is, spreekt van een uitdagend economisch klimaat door de hardnekkige inflatie en afzwakkende groei. Hij waarschuwt dat de renteverhogingen van centrale banken om de hoge inflatie onder controle te krijgen de capaciteit van leners om de verplichtingen bij de “historisch hoge” wereldwijde schuldenniveaus na te komen kunnen raken. Knot stelt dat autoriteiten scherp moeten letten op de kwaliteit van bezittingen in sectoren die het meest gevoelig zijn voor stijgende rentes, waaronder vastgoed.

Knot gaat ook in op de onrust in de bankensector die in maart van dit jaar ontstond door het omvallen van regionale banken in de Verenigde Staten en de ondergang van Credit Suisse. Hij stelt dat die onrust een test was van de hervormingen in de bankensector die werden ingevoerd na de financiële crisis van 2008 en dat wordt gekeken of lessen geleerd kunnen worden. Verder stipte Knot de risico’s rond cryptomunten aan, net als de digitalisering van het bancaire verkeer.

De in het Zwitserse Basel gevestigde FSB is een in 2009 opgericht samenwerkingsverband van de financiële autoriteiten van ruim twintig landen, met als doel om regels voor de financiële sector en het toezicht op het bankwezen te coördineren. Knot trad in december 2021 aan als voorzitter. Daarvoor was hij al vicevoorzitter van de FSB.

De G20 is een groep landen die samen goed zijn voor ongeveer 80 procent van de omvang van de wereldeconomie. Ook de Europese Unie maakt deel uit van de G20.