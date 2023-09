Gasprijs slechts fractie hoger ondanks stakingsdreiging Australië

De Europese aardgasprijs ging dinsdag slechts een fractie omhoog, ondanks een gevreesde staking bij energiebedrijf Chevron in Australië. Medewerkers van het Amerikaanse in Australië zijn van plan vanaf donderdag twee weken het werk neer te leggen.

De staking kan grote gevolgen hebben voor de wereldwijde levering van vloeibaar gemaakt aardgas (lng). De twee locaties die stil komen te liggen waren vorig jaar goed voor zo’n 7 procent van de wereldwijde leveringen van lng. In de afgelopen weken stegen de gasprijzen al door de stakingsdreiging.

Op de Amsterdamse gasbeurs noteerde de prijs voor leveringen in oktober dinsdagochtend 0,1 procent hoger op 33,60 euro per megawattuur. De prijs wordt daarbij gedrukt doordat de Europese voorraden al nagenoeg vol zijn voor de komende winter en de vraag naar gas door het warmere weer in Noord-Europa laag is.

De gasprijs voor leveringen in november is wel flink hoger dan die voor oktober. Het verschil bedraagt ruim 10 euro per megawattuur. Geen enkel ander leveringscontract voor deze winter laat zo’n groot verschil zien met de voorgaande maand. Dat maakt het voor handelaren aantrekkelijk om de leveringen een maand lang tegen te houden. Lng wordt dan aan boord van tankers gehouden en pas gelost wanneer kouder weer de vraag en de gasprijs doet stijgen.

“De zeer hoge premie van november ten opzichte van oktober, zal marktdeelnemers waarschijnlijk verleiden om lng vast te houden nu we de winter ingaan”, zei gasanalist Tom Marzec-Manser van energiespecialist ICIS. Volgens hem zal het uitstellen van gasleveringen met een paar weken al tot flinke extra opbrengsten kunnen leiden.

Hoewel Europa sterk uit de energiecrisis van vorig jaar is gekomen, blijft de winter risico’s voor de regio met zich meebrengen. Bij een zeer koude winter kunnen de voorraden snel leegraken. Ook blijft de regio kwetsbaar voor mogelijke productieverstoringen. Zo kunnen het uitvallen of sabotage van Noorse gasinstallaties of een verdere escalatie van de Russische oorlog in Oekraïne snel tot tekorten leiden.

Citigroup verhoogde onlangs al zijn prijsverwachtingen voor het derde en vierde kwartaal. De Amerikaanse bank deed dat vanwege risico’s zoals onder meer orkanen, arbeidsstakingen en stijgende kosten voor lng-opslag op tankers.