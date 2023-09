Gegevens van Europese TikTokkers naar datacentrum in Dublin

Filmpjesapp TikTok heeft een datacentrum in de Ierse hoofdstad Dublin in gebruik genomen. Daar moeten de gegevens van Europese gebruikers worden opgeslagen, zodat de dienst zich houdt aan Europese privacyregels. De data werden eerder bewaard in Singapore en de Verenigde Staten.

TikTok laat ook datacenters in Noorwegen en op een andere plek in Ierland bouwen. Veel grote techbedrijven hebben hun Europese hoofdkantoor in Ierland. Ze vallen daarmee onder het toezicht van de ruimdenkende Ierse privacywaakhond. Bovendien sluit de Ierse overheid vaak fiscaal aantrekkelijke deals om de werkgelegenheid in het land te stimuleren.

Het Chinese TikTok ligt in Europa en de Verenigde Staten onder vuur. Steeds meer regeringen en parlementen verbieden TikTok op de werktelefoons en andere zakelijke toestellen van hun personeel uit angst voor datadiefstal en spionage. In het nieuwe datacentrum hebben “alleen goedgekeurde medewerkers toegang tot beperkte soorten data”, schrijft TikTok dinsdag. De Britse cyberbeveiliger NCC Group, moederbedrijf van het Nederlandse Fox-IT, is ingeschakeld om toezicht te houden op de stroom gegevens.

Vertegenwoordigers van TikTok praten woensdag met de commissie Digitale Zaken van de Tweede Kamer. Onder de aanwezigen is Nikki Soo, die zich voor TikTok bezighoudt met schadelijke content.