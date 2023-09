Hollywood-staking kost Warner Bros. Discovery honderden miljoenen

De staking van acteurs en scenaristen in Hollywood kost entertainmentconcern Warner Bros. Discovery dit jaar honderden miljoenen dollars aan winst. Het bedrijf, dat een grote divisie met filmstudio’s heeft, verwachtte vorige maand nog dat het conflict begin september zou zijn opgelost. Nu dit niet het geval is, waarschuwt Warner Bros. Discovery voor de financiële gevolgen.

Aan de vooravond van een beleggersdag meldt Warner Bros. Discovery dat de winst voor aftrek van rentes, belastingen en afschrijvingen tussen 10,5 miljard en 11 miljard dollar zal liggen dit boekjaar. De werkonderbrekingen van de meeste acteurs en scriptschrijvers in Hollywood nemen een hap van 300 miljoen tot 500 miljoen dollar uit dat resultaat.

“Het bedrijf gaat er nu vanuit dat de financiële impact tot het einde van 2023 zal voortduren”, meldt het bedrijf in een bij beurswaakhond SEC ingediend document.

Tegelijkertijd is de vrije kasstroom, dus hoeveel geld er binnenstroomt, dit jaar waarschijnlijk hoger dan het bedrijf eerder had verwacht. Dat komt voor een deel door het succes van de film Barbie, die voor veel inkomsten zorgt. Tegelijkertijd ligt veel werk stil door de stakingen waardoor daar tijdelijk geen geld aan wordt uitgegeven.

De vakbonden voor schrijvers en acteurs in Hollywood houden elk hun eigen staking omdat ze meer toezeggingen willen over de verdeling van de opbrengsten door streamingplatforms. Daarnaast willen ze in nieuwe cao’s met studio’s afspraken maken over het gebruik van kunstmatige intelligentie, ook wel AI genoemd.

Zo speelt bij acteurs de kwestie dat hun beeltenis kan worden ingezet om met moderne AI-technologie films te maken waarvoor ze zelf niet hoeven te acteren. Schrijvers zijn bang voor de gevolgen voor hun inkomsten en opdrachten als studio’s scripts laten schrijven met behulp van AI.