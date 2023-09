Kamer wil dat volgend kabinet zich buigt over nieuwe Postwet

De modernisering van de Postwet wordt een zaak van het volgende kabinet. Een Kamermeerderheid wil het wetsvoorstel, dat al drie jaar geleden is ingediend maar waar na stevige kritiek van toezichthouder ACM nog altijd aan werd gesleuteld, controversieel verklaren. Dat werd duidelijk in een procedurevergadering van de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat.

De nieuwe Postwet voorziet onder meer in maatregelen om consumenten te beschermen tegen onredelijk hoge tarieven. Sinds de overname van postbezorger Sandd door PostNL is er geen andere aanbieder over met een landelijk dekkend netwerk. Daarmee valt er weinig meer te kiezen voor wie een brief wil versturen.

Demissionair economieminister Micky Adriaansens meldde onlangs dat zij nog werkte aan een aantal aanscherpingen van het wetsvoorstel. Dat zou daardoor opnieuw vertraging oplopen maar wel voor het einde van het jaar af zijn. Zij zal dat nu evenwel aan haar opvolger moeten overlaten.

Het is vooralsnog het enige onderwerp dat de commissie over de verkiezingen heen wil tillen. Voorstellen en Kamerbrieven op andere beleidsterreinen die doorgaans goed zijn voor stevige discussies in de Kamer, zoals klimaat, innovatie en bedrijfsleven, worden de komende tijd wel gewoon behandeld.