Miljoeneninvestering in Veenendaalse algenkweker

Een Veenendaalse producent van microalgen voor de voedingsmiddelenindustrie heeft 9 miljoen euro opgehaald met een investeringsronde. Het door de Nederlandse overheid opgezette fonds Invest-NL is een van de partijen die geld steken in Phycom. Dat bedrijf wil daarmee opschalen bij het kweken van microalgen als “belangrijk ingrediënt in de voedingsmiddelen van de toekomst.”

Het in 2008 opgerichte Phycom werkt aan manieren om algen op grotere schaal te produceren. Dat doet het bedrijf naar eigen zeggen om de impact op het milieu van de voedselproductie te verkleinen. Vier investeerders steken nu geld in die verdere uitbreiding.

Naast Invest-NL gaat het onder andere om Corbion, een speciaalchemiebedrijf dat zelf ook allerlei ingrediënten levert aan de voedingsmiddelenindustrie. Ook Invest International, waarin de Nederlandse staat en ontwikkelingsbank FMO samenwerken, en duurzaamheidsfonds Phase2earth deden mee aan de financieringsronde.

“Microalgen zullen een belangrijk ingrediënt zijn in de voedingsmiddelen van de toekomst en zullen bijdragen aan een duurzamere wereld”, stelt Phase2earth-oprichter Boudewijn Poelmann.

Met de verwachte groei van de wereldbevolking groeit ook het aantal monden om te voeden. Als iedereen vlees of zuivel blijft consumeren, dreigt dat uiteindelijk voor grotere milieu- en natuurschade te zorgen vanwege al het vee dat daarvoor moet worden gehouden. Algen kunnen onder andere van nut zijn als ingrediënt voor plantaardige vleesvervangers, bijvoorbeeld voor de eiwitten en aminozuren die ze bevatten.

Om die reden wil de Europese Commissie dat de markt voor algenproductie in de Europese Unie de komende jaren verder groeit. Omdat er relatief weinig CO2 bij vrijkomt en overtollige voedingsstoffen in water kan weghalen, zou de sector enorm bijdragen aan de Green Deal van het landenblok.

Maar vooralsnog zijn er volgens Phycom weinig partijen die algen in zulke massale hoeveelheden kunnen produceren die nodig zijn voor de voedingsmiddelenindustrie. Het bedrijf stelt zelf wel een manier te hebben gevonden voor de massaproductie van microalgen, waardoor dit als ingrediënt ook goedkoper wordt.