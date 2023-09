Modeketen Shoeby werkt aan akkoord met schuldeisers

Modewinkelketen Shoeby probeert met een groep schuldeisers tot een akkoord te komen om een faillissement af te wenden. Volgens het retailbedrijf is het een van de maatregelen van een herstelprogramma dat Shoeby heeft ingezet nadat de coronapandemie de resultaten onder druk had gezet.

Shoeby wil via een zogeheten WHOA-procedure tot afspraken komen met alle crediteuren, bevestigt het bedrijf na berichtgeving van vakwebsite RetailTrends. Met die relatief nieuwe regeling kan een rechter beslissen dat nieuwe afspraken over het terugbetalen van schulden automatisch voor alle schuldeisers gelden, ook als niet iedereen akkoord is gegaan. Dit moet in de kern gezonde bedrijven redden die door uitzonderlijke omstandigheden in de problemen zijn geraakt met hun betalingsverplichtingen.

Marketingmanager Janneke Schoenmakers benadrukt dat het om een herstructurering van “oude” schulden gaat tot 1 september. Shoeby zal rekeningen voor leveringen of diensten na 1 september volledig betalen, schrijft ze in een e-mail. Van een faillissement is op dit moment geen sprake en de winkels blijven gewoon open, voegt ze eraan toe. “Dit traject heeft geen gevolgen voor onze klanten. Shoeby gaat door met alles wat zij van ons gewend zijn.” Ook voor de medewerkers zou het traject van de schuldensanering geen directe gevolgen hebben.

Shoeby heeft nog lang last gehad van de coronacrisis, toen winkels vaak verplicht de deuren moesten sluiten om besmettingen met COVID-19 te voorkomen. Daardoor heeft het bedrijf flink moeten afschrijven op voorraden en dat drukte volgens Schoenmakers ook vorig jaar en dit jaar op de resultaten. Daar kwamen de flink opgelopen prijzen voor boodschappen en energie bovenop, die ervoor zorgden dat klanten minder te besteden hadden.

Het 42 jaar geleden opgerichte Shoeby heeft 240 winkels en 1500 medewerkers. Het familiebedrijf afficheert zich als winkelketen waar klanten veel persoonlijke stijladviezen krijgen.

De hoge inflatie die kort op de coronalockdowns volgde, heeft meer bedrijven in de winkelstraat geraakt. Zo dreigt voor Big Bazar een faillissement, wat volgens de directie van het bedrijf onder andere door de gedaalde koopkracht van Nederlanders komt. Dit jaar gingen ook de kledingwinkelketens Score en Chasin’ failliet, net zoals Scotch & Soda en enkele tientallen franchisewinkels van Vero Moda, Vila en Pieces.