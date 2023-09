Motorfietsen steeds populairder, toename autoverkoop zwakt af

Motorfietsen worden steeds populairder. Vooral Yamaha’s, BMW’s en Honda’s worden veel verkocht. Auto’s verkopen ook beter dan een jaar geleden, maar daar lijkt de toename van het aantal wagens dat op kenteken wordt gezet de laatste tijd wel af te zwakken. Veel Nederlanders zouden ook nog bang zijn voor de overstap naar elektrisch rijden.

Volgens brancheorganisaties BOVAG en de RAI Vereniging zijn er vorige maand 1434 nieuwe motoren geregistreerd. Dat zijn er 22 procent meer dan in augustus vorig jaar. Eerder bleek al dat de verkoop van motorfietsen in de eerste helft van dit jaar steeg tot het hoogste aantal in vijftien jaar.

“Anders dan de autobranche, waar een groot gedeelte van de nieuwverkoop nog bestaat uit nalevering van openstaande orders, gaat het bij motoren echt om een opwaartse trend in de nieuwverkoop”, stellen BOVAG en de RAI Vereniging.

De branche meldde vorige week al dat er in augustus 27.825 nieuwe personenauto’s op kenteken waren gezet. Dat kwam neer een stijging van 18,6 procent ten opzichte van een jaar terug. Een maand eerder werd er nog bijna 31 procent groei gerapporteerd.

Volgens de organisaties waren die autocijfers erg vertekend. Er worden op dit moment namelijk niet zo veel nieuwe auto-orders genoteerd. De registraties betreffen voornamelijk leveringen van al eerder bestelde auto’s.

“De laatste backorders worden ingehaald en de showrooms staan weer vol. Toch is de consument afwachtend”, constateerden BOVAG en RAI Vereniging. Met name de keuze voor een elektrische wagen zou vaak worden uitgesteld tot er meer zekerheid is over toekomstige stimuleringsmaatregelen.

Dat laatste zien ook autowebsites Gaspedaal.nl en AutoTrack. Zij hebben een peiling gedaan onder 2000 benzinerijders. Ondanks subsidie, vrijstelling van wegenbelasting én de gestegen brandstofprijzen, zagen de meeste ondervraagden een overstap naar elektrisch rijden nog niet zitten. Als belangrijkste reden gaven ze de hoge aanschafprijs. Ook zouden er twijfels leven over bijvoorbeeld de beperkte actieradius van elektrische modellen.