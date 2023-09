Musk wijt afname advertenties X aan Joodse antihaat-organisatie

Elon Musk geeft de Anti-Defamation League (ADL) de schuld van de forse daling van de Amerikaanse advertentie-inkomsten op X, het socialemediaplatform dat voorheen bekend stond als Twitter. ADL is een Joodse organisatie zonder winstoogmerk die strijd tegen antisemitisme, racisme en onverdraagzaamheid.

De advertentieverkoop van X is nog steeds met 60 procent gedaald “voornamelijk als gevolg van de druk op adverteerders door de ADL”, zei topman Musk in een reeks berichten op X.

Volgens Musk probeert de organisatie het platform om zeep te helpen sinds hij het vorig jaar kocht, door X en hemzelf “vals te beschuldigen” van antisemitisch gedrag. De topman zei tevens dat juridische stappen een mogelijke optie zijn als de organisatie doorgaat met de beschuldigingen. Musk verklaarde daarbij dat hij “voor de vrijheid van meningsuiting” is, maar tegen antisemitisme “van welke aard dan ook”.

ADL had eerder al gezegd dat berichten over intimidatie en extremistische inhoud op het platform sinds de overname van Musk waren toegenomen. Volgens een woordvoerder van ADL maakte de recente aanval van haatberichten tegen de organisatie deel uit van een onlinecampagne onder leiding van groepen die “duidelijk ontsteld” waren over de recente ontmoeting van de organisatie met de top van X.

Musk heeft sinds de overname van de berichtendienst flink gesneden in de kosten van het bedrijf en een groot deel van het personeel ontslagen. Hoewel X zijn advertentie-inkomsten op de Amerikaanse markt niet langer hoeft terug te brengen naar de eerdere niveaus om te overleven, zou het volgens Musk wel “fijn zijn” om die verkoopcijfers terug te zien komen.