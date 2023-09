Personeel Big Bazar probeert bankroet op valreep te voorkomen

Het personeel van Big Bazar probeert op het laatste moment een bankroet van de koopjesketen te voorkomen. De ondernemingsraad heeft daartoe bij de rechter in Leeuwarden een verzoek ingediend voor de aanstelling van een herstructureringsdeskundige. “In de hoop dat we daarmee tijd kunnen kopen om het reddingsplan alsnog af te maken”, zegt een woordvoerster van het medezeggenschapsorgaan.

Big Bazar had eerder al om een speciale afkoelingsperiode gevraagd, om te kunnen reorganiseren en met schuldeisers in gesprek te gaan. Maar maandag besloot de rechter dat de keten die extra tijd toch niet zou krijgen. Daardoor is de kans groot dat de koopjesketen dinsdagochtend failliet wordt verklaard, heeft advocaat Oscar van Oorschot van Big Bazar al gezegd.

Steeds meer partijen klaagden de laatste tijd dat de koopjesketen de rekeningen niet meer betaalde. Meerdere verhuurders van winkelpanden stapten naar de rechter. Daarbij werden ook faillissementsaanvragen ingediend. Nu de afkoelingsperiode van de baan is, komende de faillissementsaanvragen dinsdag weer voor de rechter en het lukt de retailer naar inschatting van Van Oorschot niet om voor die tijd de schulden te betalen.

Of de stap van de ondernemingsraad de faillissementsaanvragen opnieuw op pauze kan zetten, is onduidelijk. “Dat durf ik niet te zeggen. Maar deze mogelijkheid bestond nog en we willen graag alle mogelijkheden aangrijpen.” De woordvoerster benadrukt dat de ondernemingsraad los van de directie van Big Bazar handelt en ook een eigen advocaat heeft ingeschakeld. Bij de keten met zo’n 120 vestigingen werken ongeveer 1300 mensen.