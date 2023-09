Saudi-Arabië en Rusland verlengen productiebeperkingen olie

Saudi-Arabië en Rusland gaan hun beperkingen bij de productie van olie verlengen tot het einde van dit jaar, om zo de prijzen te stutten. De olieprijzen gingen omhoog door het nieuws en de prijs van Brentolie klom daarbij zelfs even voor het eerst sinds november vorig jaar boven de 90 dollar per vat.

Saudi-Arabië zet nu door met zijn vrijwillige productieverlaging van een miljoen vaten per dag tot en met december. De dagelijkse olieproductie van het land ligt daarmee rond de 9 miljoen vaten (van 159 liter), wat het laagste niveau in jaren is. Rusland zet op zijn beurt een eigen beperking van de export van olie met 300.000 vaten per dag door tot eind dit jaar.

De twee landen zijn lid van de oliegroep OPEC+. Ook andere leden van de OPEC+ hebben de productie verlaagd om zo de prijs aan te jagen. Die afspraken over de productie van het oliekartel lopen tot eind volgend jaar.

Saudi-Arabië verklaarde dat maandelijks zal worden gekeken of de productie verder verlaagd moet worden of juist verhoogd. De grootste olie-exporteur ter wereld zegt de stabiliteit op de oliemarkten te willen garanderen.

Op de oliemarkt steeg de prijs van Brent, de maatstaf voor olie uit Europa, Afrika en het Midden-Oosten, dinsdagmiddag met 1 procent tot 89,92 dollar per vat. Amerikaanse WTI-olie werd 1,5 procent duurder op 86,83 dollar per vat.

Aan de pomp zijn de stijgende olieprijzen te merken. Volgens consumentencollectief UnitedConsumers zijn de adviesprijzen voor benzine en diesel de afgelopen weken gestegen.