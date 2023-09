Scholz opent autobeurs München met grap over valpartij bij joggen

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz heeft dinsdag de grote autobeurs IAA Mobility in München officieel geopend voor het grote publiek met een grap over zijn valpartij bij het joggen. Daardoor liep Scholz verwondingen aan zijn gezicht op en draagt hij nu een lapje voor zijn rechteroog.

Scholz grapte bij de opening dat “hoe mooi joggen ook is, voor sommige stukken kan men toch liever de auto pakken”. Hij kwam afgelopen weekend ten val bij het joggen. De bondskanselier moest daardoor enkele verplichtingen laten schieten, maar is wel naar München gekomen voor de IAA-beurs. Hij arriveerde met een helikopter.

Scholz verklaarde verder dat Duitse autofabrikanten niet bang moeten zijn voor de toenemende concurrentie van Chinese bouwers van elektrische auto’s. Volgens hem moet die rivaliteit de Duitse auto-industrie juist aansporen. Ook zei Scholz dat Duitsland een belangrijk centrum zal blijven voor de auto-industrie dankzij de grote kennis in het land op automotive-gebied.

Het is volgens Scholz dan ook geen verrassing dat Tesla een nieuwe fabriek heeft gebouwd in de buurt van Berlijn en dat Ford een nieuwe fabriek voor elektrische auto’s wil bouwen bij Keulen. “Dat is allemaal een blijk van het vertrouwen in de mogelijkheden van ons land”, aldus de bondskanselier.

Opnieuw demonstreerden klimaatactivisten tegen de autobeurs en fossiele industrie, onder wie sympathisanten van groepen als Extinction Rebellion, Letzte Generation en Greenpeace. Actievoerders blokkeerden daarbij ook wegen en hielden borden omhoog met de leus: “Verbrand onze toekomst niet”.

De IAA Mobility-beurs duurt tot en met zondag. Naar verwachting komen er ongeveer 700.000 bezoekers op af. Om alles in goede banen te leiden zijn duizenden agenten op de been.