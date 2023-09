Sjouwwerk op Schiphol nog altijd te zwaar, inspectie grijpt in

De Arbeidsinspectie heeft bagageafhandelaren op Schiphol gesommeerd om het werk voor hun personeel te verlichten. Als zij hier niet in slagen, moeten ze een dwangsom betalen die kan oplopen tot tienduizenden euro’s per maand.

Bagageafhandelaren op Schiphol doen al lange tijd te weinig om de fysieke belasting van het sjouwen met koffers te verlagen, concludeert de toezichthouder na een aantal controles. Na de meest recente waarschuwing van de Arbeidsinspectie zijn er weliswaar verbeteringen doorgevoerd, maar die zouden nog onvoldoende zijn.

Daarom legt de Arbeidsinspectie definitief een last onder dwangsom op aan zes afhandelingsbedrijven op de grootste luchthaven van Nederland. Als ze geen beterschap tonen, krijgen ze een geldstraf die verschilt per afhandelaar. De hoogste dwangsom bedraagt 65.000 euro per maand.

De Arbeidsinspectie constateert dat de bedrijven te weinig maatregelen hebben genomen om het werk voor koffersjouwers te verlichten, bijvoorbeeld door meer tilhulpen in te zetten of verschillende taken voldoende af te wisselen. Schiphol schafte onlangs weliswaar extra tilhulpen aan, maar dat zorgde nog niet voor voldoende verbetering.

“Uit recente inspecties van de Arbeidsinspectie blijkt dat de bagageafhandelaren de beschikbare hulpmiddelen nog niet op alle arbeidsplaatsen gebruiken of dat er onvoldoende wordt afgewisseld”, schrijft de inspectie.

Een jaar geleden berichtten Nieuwsuur en de NOS dat bagagebedrijven op Schiphol hun personeel jarenlang te zwaar werk hadden laten doen. De Arbeidsinspectie erkende destijds al jaren niet meer op controle te zijn geweest op de luchthaven.

Sindsdien heeft de inspectie de bezoeken op de werkvloer van bagageafhandelaren opgeschroefd. In juni maakte de Arbeidsinspectie al het voornemen bekend om een last onder dwangsom op te leggen, wat nu definitief gebeurt. “Het komend najaar zal de Arbeidsinspectie regelmatig controleren of de vereiste maatregelen worden genomen.”