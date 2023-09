Staking met grote gevolgen voor gasleveringen dreigt in Australië

Medewerkers van energieconcern Chevron in Australië zijn van plan vanaf donderdag twee weken het werk neer te leggen. De staking kan grote gevolgen hebben voor de wereldwijde levering van vloeibaar gemaakt aardgas (lng). De twee locaties die stil komen te liggen waren vorig jaar namelijk goed voor zo’n 7 procent van de wereldwijde leveringen van lng.

De eerste week is het personeel van plan om gedeeltelijk te gaan staken. Vanaf volgende week donderdag leggen de medewerkers het werk volledig neer. Door de staking levert Australië mogelijk 1,1 miljoen ton minder vloeibaar gas, berekende onderzoeksbureau BloombergNEF. Vertraagde leveringen van Australisch lng hebben tot gevolg dat bijvoorbeeld afnemers in Azië alternatieven zoeken. Dat kan zorgen voor meer concurrentie voor Europese afnemers, wat de prijs voor aardgas kan verhogen. Afgelopen weken stegen de gasprijzen al, nadat bekend was geworden dat medewerkers van Chevron in Australië stakingen overwogen.

Vorige week lieten de vakbonden weten over te gaan tot werkonderbrekingen in de lng-fabrieken in Gorgon en Wheatstone als er geen overeenkomst zou worden bereikt met Chevron over meer loon en betere arbeidsomstandigheden. Volgens een woordvoerder van Chevron hebben werknemers van de twee fabrieken het loonvoorstel van het concern afgewezen.

Onlangs dreigden ook medewerkers van een ander Australisch energiebedrijf, Woodside Energy, met stakingen. Een deal met werknemers voorkwam werkonderbrekingen daar.