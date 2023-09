T-Mobile Nederland en Tele2 Mobiel gaan verder onder de naam Odido

T-Mobile Nederland en Tele2 Mobiel gaan vanaf dinsdag verder onder de merknaam Odido. Ben, Simpel en Tele2 Thuis horen ook bij Odido, maar die merknamen blijven gewoon bestaan.

Een van de veranderingen bij de nieuwe abonnementen van Odido is dat onbeperkt data en bellen voortaan standaard wordt. Volgens topman Søren Abildgaard is zijn formule onder meer op het vlak van snel glasvezelinternet goedkoper dan grote concurrenten als KPN. Het bedrijf gaat zowel consumenten als zakelijke klanten bedienen. Odido wil ook speciale themabijeenkomsten voor ouderen gaan organiseren om hulp te bieden omdat digitale technologie soms lastig te begrijpen is. Volgens de topman heeft in Nederland ongeveer een derde van de inwoners hier vaak moeite mee.

Het bedrijf, met gezamenlijk zo’n 8 miljoen klanten, zegt het anders te gaan doen door niet de technologie centraal te stellen, maar mensen. “Daar gaan klanten echt verschil ervaren ten opzichte van andere aanbieders. Superieure netwerken en uitmuntende service zullen leidend zijn”, stelt Abildgaard in een toelichting op de metamorfose.

Odido heeft 119 winkels in Nederland en ruim 2000 medewerkers in dienst. Afgelopen zaterdag gingen de winkels dicht om ze om te bouwen tot Odido-winkels. Volgens Abildgaard was dat een enorme operatie. “Alle materialen zoals winkelinrichtingen zijn in zeventig grote vrachtwagens naar Nederland gebracht, vervolgens zijn alle zaken ingericht. Alles is compleet nieuw, qua uiterlijk en gevoel. Je moet onder een steen hebben geleefd als je over een paar dagen niet weet dat we veranderd zijn in Odido”, stelt de directeur.