United Airlines moet in VS toestellen aan de grond houden om storing

De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij United Airlines moet zijn vertrekkende toestellen in de Verenigde Staten aan de grond houden als gevolg van een computerstoring, meldt de Amerikaanse luchtvaarttoezichthouder FAA.

Volgens de maatschappij kunnen vluchten die al vertrokken waren gewoon door naar hun bestemming. In een bericht op de website van de FAA stond dat het om een ​​stopzetting ging, onder vermelding van “uitval van apparatuur”.

Een woordvoerder van Schiphol laat weten dat de storing de luchthaven niet raakt. “Er zijn geen kisten van United die naar ons toekomen. Ook staan er geen toestellen van United op Schiphol. Maar we gaan wel uitzoeken wat er precies gaande is, of het ons uiteindelijk kan gaan raken. Maar voorlopig niet”, aldus de zegsman.