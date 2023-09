Wall Street begint licht lager na lang weekeinde, Airbnb omhoog

Beleggers op de aandelenbeurzen in New York namen dinsdag een afwachtende houding aan bij het begin van de verkorte handelsweek. Vooral tegenvallende macro-economische cijfers van de eurozone en China zetten een rem op de kooplust. Maandag bleef Wall Street gesloten vanwege Labor Day, een Amerikaanse feestdag ter ere van arbeiders.

De toonaangevende Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel een fractie lager op 34.815 punten. De brede S&P 500-index zakte 0,2 procent tot 4505 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 0,4 procent op 13.981 punten.

Airbnb en Blackstone wonnen 8,3 en 3,6 procent. Het woningverhuurplatform en het investeringsbedrijf profiteerden van de aankondiging dat ze zullen worden opgenomen in S&P 500-index. Oracle steeg 0,9 procent. Analisten van de Britse bank Barclays verhoogden het advies voor het Amerikaanse softwareconcern naar kopen.

De markt kijkt deze week vooral uit naar het zogeheten Beige Book. Dat is een verslag over de staat van de economie dat woensdag wordt gepubliceerd door de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank is al langere tijd bezig de rente te verhogen om de hoge inflatie tegen te gaan, en die renteverhogingen zorgen voor tegenwind voor de economie.

De kans dat de grootste economie ter wereld in een recessie zal belanden lijkt echter klein. Economen van de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs schatten die kans op slechts 15 procent. Eerder gingen ze nog uit van een kans van 20 procent. Ook beschouwen de economen de belofte van Fed-voorzitter Powell om “voorzichtig te werk te gaan” als een signaal dat een renteverhoging bij de volgende vergadering op 19 en 20 september van tafel is. Ook beleggers hopen op een rentepauze van de Fed.

In de chipsector verwerkten beleggers het nieuws dat de Britse chipontwikkelaar Arm zijn introductieprijs voor de beursgang in New York heeft vastgesteld tussen 47 en 51 dollar per aandeel. Arm wordt door SoftBank, de Japanse eigenaar van het bedrijf, naar de beurs gebracht. De chipmaker krijgt daarmee een marktwaarde van meer dan 52 miljard dollar. Het zal de grootste beursgang in de VS zijn sinds de beursintroductie van elektrische autofabrikant Rivian in 2021. Arm heeft ook al veel van zijn grote klanten zoals Apple, Nvidia, Alphabet, Advanced Micro Devices, Intel en Samsung weten te strikken als investeerders bij de beursgang van het bedrijf.

De euro was 1,0766 dollar waard, tegen 1,0792 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent meer op 85,76 dollar. Brentolie werd 0,3 procent goedkoper op 88,72 dollar per vat.