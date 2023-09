Wibra wil groeien en toont interesse in panden Big Bazar

Discountketen Wibra wil graag verder uitbreiden en ziet ook mogelijkheden wanneer de winkels van rivaal Big Bazar zouden verdwijnen uit de Nederlandse winkelstraat. “Als er dertig of veertig geschikte locaties bij zitten, dan zijn we zeer geïnteresseerd”, heeft directeur Bas Duijsens gezegd in gesprek met De Telegraaf.

Tegen de krant stelt de Wibra-topman dat er dit jaar nog vijf winkels bijkomen in Nederland en België. Volgend jaar mikt Wibra op zo’n twintig nieuwe filialen. Als dat lukt zou de keten bij elkaar opgeteld bijna driehonderd winkels hebben.

Duijsens benadrukt in De Telegraaf dat zijn keten “zeer winstgevend is”. “We hebben geen enkele verlieslatende winkel.” Maar dat betekent niet dat Wibra zomaar alle locaties zou willen waar nu nog een Big Bazar zit. De topman zegt dat zijn keten bij die panden goed zal moeten letten op de huurprijs. “Die is hier en daar gegarandeerd wat aan de hoge kant.”

Big Bazar verkeert in grote financiële moeilijkheden en lijkt op omvallen te staan. De keten had eerder nog om een speciale afkoelingsperiode gevraagd, om te kunnen reorganiseren en met schuldeisers in gesprek te gaan. Maar maandag besloot de rechter dat de keten die extra tijd toch niet zou krijgen. Big Bazar weet de eigen problemen onder meer aan de fikse prijsstijgingen in de winkelstraat, waardoor klanten minder zijn gaan uitgeven bij de keten.