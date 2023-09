Aandacht voor cijfers InPost en Amerikaans Beige Book op beurs

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht woensdag onder meer uit naar de resultaten van InPost. Het postkluisjesbedrijf zag de pakketvolumes en de resultaten gedurende het tweede kwartaal van dit jaar stijgen. Voor het huidige kwartaal rekent het in Amsterdam genoteerde Poolse bedrijf op een verdere groei van het pakketvolume en de omzet.

Daarnaast wordt gewacht op het zogeheten Beige Book. Dat is een verslag over de staat van de Amerikaanse economie dat na het slot van de Europese beurshandel wordt gepubliceerd door de Federal Reserve. Beleggers zijn benieuwd in hoeverre de grootste economie ter wereld wordt afgeremd door de reeks van renteverhogingen door de centrale bank. De Fed vergadert later deze maand opnieuw over de rente en beleggers hopen dat verdere verhogingen uit zullen blijven.

De AEX-index op het Damrak lijkt lager te gaan beginnen aan de nieuwe handelsdag. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met verliezen openen, mede door een sterker dan verwachte daling van de Duitse fabrieksorders. De Aziatische aandelenmarkten lieten woensdag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio sloot 0,6 procent hoger dankzij een daling van de Japanse yen. De Hang Seng-index in Hongkong bleef vrijwel vlak. De Chinese vastgoedbedrijven lieten stevige winsten zien door speculatie op meer steunmaatregelen voor de noodlijdende sector. Zo werd Evergrande liefst bijna 60 procent meer waard.

Op het Damrak zal Randstad mogelijk tegenwind ondervinden van een negatief analistenrapport. De kenners van de Franse bank Société Générale zijn begonnen met het volgen van de uitzender met een verkoopadvies. Koffieconcern JDE Peet’s, de eigenaar van Douwe Egberts, werd door Deutsche Bank van de kooplijst gehaald.

In Parijs staat Unibail-Rodamco-Westfield in de belangstelling. De eigenaar van winkelcentra, waaronder Westfield Mall of the Netherlands in Leidschendam, zag de huurinkomsten stijgen en verwacht dat de winst per aandeel in het hele jaar aan de bovenkant van de eerdere schatting zal uitkomen.

De euro was 1,0729 dollar waard, tegen 1,0719 dollar een dag eerder. De olieprijzen lieten weinig beweging zien na de opmars dinsdag. Die volgde op het nieuws dat Saudi-Arabië en Rusland hun beperkingen van de olieproductie verlengen tot eind dit jaar. Een vat Amerikaanse olie kostte een fractie minder op 86,68 dollar. Brentolie bleef ongewijzigd op 90,05 dollar per vat. Brent kostte dinsdag al voor het eerst sinds november vorig jaar meer dan 90 dollar.