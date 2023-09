Advocaat Big Bazar: positieve reacties op inzet schuldenspecialist

Big Bazar heeft iets meer hoop dat het winkelbedrijf de financiële problemen overleeft. Een aantal schuldeisers ziet het wel zitten om een herstructureringsdeskundige aan te laten stellen die op zoek moet naar een oplossing voor de betalingsproblemen van de winkelketen, zegt de advocaat van Big Bazar. Op verzoek van de ondernemingsraad van de koopjesketen buigt de rechtbank in Leeuwarden zich vrijdag over de vraag of het zin heeft om zo’n specialist in te schakelen, die een faillissement kan afwenden.

“Dit zijn grote schuldeisers en die pakken het positief op”, zegt Oscar van Oorschot, advocaat van Big Bazar. “Ik ben er blij mee. Dit zijn de eerste reacties die binnen komen sijpelen, er komen nog meer reacties binnen. Er zit ook een afwijzende bij, moet ik eerlijk zeggen.”

Als de rechter een herstructureringsdeskundige aanstelt, is het zijn of haar taak om met schuldeisers en Big Bazar tot een akkoord te komen over het terugbetalen van schulden. Volgens de relatief nieuwe Whoa-procedure kan de rechter beslissen dat die afspraken voor iedereen gelden, ook voor schuldeisers die niet hebben ingestemd.

Het doel van die nieuwe mogelijkheid, die voluit Wet homologatie onderhands akkoord heet, is om in de kern gezonde bedrijven niet failliet te laten gaan. Maar juist op dat punt kan het wringen voor Big Bazar, dat eerder zelf tevergeefs bij de rechter pleitte voor het aanstellen van een deskundige en de bijbehorende afkoelingsperiode. De rechter wees dit verzoek afgelopen maandag af omdat het onzeker is of Big Bazar wel aan zijn lopende financiële verplichtingen kan voldoen.

Ook vrijdag zal de vraag aan bod komen of Big Bazar aan de lopende verplichtingen kan voldoen. “Dus het wordt wederom spannend”, erkent de advocaat van de winkelketen. Hij wijst er tegelijkertijd op dat schuldeisers bij een faillissement waarschijnlijk met lege handen achterblijven en bij een geslaagde Whoa-procedure niet.

Eerder deze week leek het lot van Big Bazar al bezegeld. Daags nadat de rechter in Leeuwarden het verzoek van Big Bazar voor een afkoelingsperiode afwees, zou de rechtbank in Amsterdam faillissementsaanvragen van schuldeisers in behandeling nemen. Maar door het verzoek van de ondernemingsraad staan die faillissementsaanvragen in de wacht.