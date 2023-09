Amerikaanse politicus: ASML kan beter niet in China investeren

ASML en andere westerse technologiebedrijven doen er goed aan om niet verder te investeren in China, zei een Amerikaans congreslid tijdens een bezoek aan Nederland. Het Republikeinse lid van het Huis van Afgevaardigden Michael McCaul noemde het “nooit een winnend idee” om geld te steken in activiteiten in de Aziatische grootmacht zolang die onder leiding staat van president Xi Jinping.

McCaul, voorzitter van de commissie voor buitenlandse zaken in het Huis van Afgevaardigden, bezoekt de hoofdvestiging van de chipmachinemaker in Veldhoven donderdag. ASML heeft te maken met extra beperkingen aan de export van zijn geavanceerdste machines naar China, die er kwamen na overleg tussen de Amerikaanse en Nederlandse regering. De Verenigde Staten proberen de verkoop van de meest hoogwaardige chiptechnologie aan China af te remmen, uit vrees dat het land die zal gebruiken voor militaire doeleinden.

De politicus bedankte tijdens zijn bezoek aan de Amerikaanse ambassade in Den Haag de Nederlandse regering voor de genomen maatregelen. Maar tegelijkertijd vreest hij dat China een dominante positie op de markt voor oudere chips wil verwerven. “We hebben veel over geavanceerde halfgeleiders gepraat, maar we moeten ook naar oudere technologie kijken. Ik denk dat China daar ook een monopolie wil vestigen”, zei McCaul.

China is een van de belangrijkste markten voor ASML, dat 15 procent van de omzet daar behaalt. Op zijn eigen site meldt ASML ruim duizend werknemers in China te hebben en één opleidingscentrum “met een sterke focus op dienstverlening aan klanten”.

Tijdens zijn bezoek aan de ambassade in Den Haag beschuldigde McCaul een grote Chinese chipfabrikant ook van het schenden van sancties. Halfgeleiderfabrikant SMIC zou Huawei, dat op een zwarte lijst staat in de VS, Amerikaanse technologie hebben geleverd zonder vereiste vergunning. McCaul staat bekend als criticus van de in zijn ogen te lakse handhaving van sancties tegen bedrijven op de Amerikaanse zwarte lijst. Maar het congreslid en zijn commissie hebben daar niet direct iets over te zeggen.