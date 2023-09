Chemelot bevreesd voor maandenlange afsluiting Julianakanaal

Industrieterrein Chemelot bij Geleen maakt zich grote zorgen over de voorgenomen maandenlange afsluiting van het Julianakanaal door Rijkswaterstaat (RWS) en de gevolgen daarvan voor de haven in Stein. Volgens Chemelot wil RWS het kanaal drie tot acht maanden droogleggen over een lengte van drie kilometer, tussen de brug in Berg aan de Maas en de sluis in Born.

De drooglegging is nodig om het kanaal te verbreden en te verdiepen. Maar dat kost vervoerders over het water minstens vier miljoen euro per dag, blijkt uit een eerste enquête onder tientallen bedrijven. “Het kanaal kan niet maanden dicht”, stelt Chemelot woensdag in een verklaring.

De haven van Chemelot blijft bij drooglegging van het kanaal alleen via de zuidkant bereikbaar. De impact hiervan voor Chemelot is volgens directeur Bob Joosten van Wessem Port Services, verantwoordelijk voor een groot deel van de logistiek in de haven van Chemelot in Stein, onvoldoende in kaart gebracht en door RWS niet meegenomen in zijn besluitvorming om het kanaal droog te leggen.

Chemelot spreekt van de grootste stremming in de geschiedenis van het Julianakanaal. “Deze plannen vormen een groot risico voor de geruisloze economische levensader van Limburg”, zegt Joosten. Hij wijst erop dat het kanaal een onmisbare noord-zuidroute voor de binnenvaart in de Benelux is, en essentieel voor Chemelot.

Schepen moeten bij afsluiting van het kanaal soms ver omvaren. “Een scheepslading producten van Chemelot richting Noord-Limburg zou dan via Antwerpen en Rotterdam moeten gaan”, aldus Chemelot.

De bedrijven op Chemelot kunnen naar eigen zeggen “amper drie tot vijf dagen zonder scheepvaart zonder dat de bedrijfsvoering kritiek wordt en de continuïteit in gevaar komt”. De haven in Stein is volgens Chemelot wezenlijk voor de aan- en afvoer van grondstoffen en producten, met zo’n 3500 schepen per jaar.

Volgens RWS hebben sluizen, stuwen en andere kunstwerken in het Julianakanaal hun maximale levensduur van honderd jaar nagenoeg bereikt, en zijn ze aan vervanging toe. Daarnaast wil RWS het kanaal verbreden en verdiepen om er grotere schepen te laten varen. Het is nog niet duidelijk wanneer het kanaal wordt drooggelegd.