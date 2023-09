Duitse fabrieksorders nemen flink af

De Duitse fabrieksorders zijn aan het begin van het derde kwartaal flink afgenomen. De economische problemen van Duitsland, de belangrijkste handelspartner van Nederland, lijken daarmee verder toe te nemen. Vooral de Duitse industrie heeft last van de afzwakkende vraag uit China, waar het economische herstel hapert.

De orders van Duitse fabrieken zakten in juli met 11,7 procent ten opzichte van een maand eerder, meldde het Duitse statistiekbureau Destatis. Dat was veel sterker dan de afname van ruim 4 procent die economen hadden voorzien. In juni namen de orders nog met een herziene 7,6 procent toe. Op jaarbasis daalden de orders in juli met 10,5 procent.

Eind augustus bleek al dat het Duitse ondernemersklimaat voor de vierde maand op rij is verslechterd. ING-econoom Carsten Brzeski waarschuwde destijds dat de grootste economie van Europa een langere periode van stagnatie staat te wachten dan werd gevreesd. De aanhoudende zwakte van de Chinese economie, de renteverhogingen en de onzekerheid over de energieprijzen drukken de stemming van Duitse ondernemers.

In de afgelopen weken laaide ook het debat over Duitsland als ‘zieke man van Europa’ weer op. De huidige economische situatie en het publieke debat in Duitsland lijken namelijk veel op die van twintig jaar geleden toen het land werd gelabeld als ‘de zieke man van de euro’.

In een interview met het Duitse Handelsblatt verklaarde Joachim Nagel, president van de Bundesbank, onlangs dat de huidige economische situatie “niet geweldig” is, maar dat “Duitsland niet de zieke man van Europa” is. “Ik denk dat dat een verkeerde diagnose is en we zouden meer zelfvertrouwen moeten hebben”. Hij wees daarbij op de kracht van de Duitse arbeidsmarkt, die in een veel betere staat is dan in de jaren negentig.