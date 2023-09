Eigenaar Mall of the Netherlands ziet zijn winkels meer verkopen

Winkelcentra van Unibail-Rodamco-Westfield (URW), eigenaar van onder andere de grote Westfield Mall of the Netherlands in Leidschendam, lijken nog altijd in trek bij consumenten. Ondanks de gestegen inflatie zagen de huurders van het bedrijf de winkelverkopen toenemen in de eerste helft van dit jaar, met name in Europa.

URW zag de winkelverkopen in alle landen waar het bedrijf actief is toenemen met 9,2 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. In Europa was die stijging nog wat hoger, met 11,8 procent. Opvallend is dat de bezoekersaantallen wereldwijd bezien en binnen Europa minder hard stegen, met respectievelijk 7,3 procent en 8,2 procent. Volgens URW een “weerspiegeling van de productiviteit” waarmee klanten komen shoppen.

Ook de huurinkomsten van het bedrijf namen toe, met iets meer dan 1 procent tot ruim 1,1 miljard euro. Bovendien is er volgens URW-topman Jean-Marie Tritant de afgelopen periode “een recordaantal” huurcontracten getekend, waarbij het aandeel langetermijncontracten is toegenomen.

Hij spreekt dan ook van “solide resultaten” over de eerste helft van 2023. URW houdt verder vast aan zijn eerder uitgesproken verwachtingen voor de winst per aandeel in heel dit jaar. Al gaat het bedrijf ervan uit aan de bovenkant van de bandbreedte uit te komen.