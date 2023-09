Leesfout door software oorzaak storing Britse luchtverkeersleiding

De grote verstoring van het vliegverkeer in Groot-Brittannië vorige week werd veroorzaakt door een leesfout van de software die gebruikt wordt door de Britse luchtverkeersleiding. Een ingevoerd vluchtplan werd foutief ingelezen, wat uiteindelijk resulteerde in het uitschakelen van het volledige systeem. Daardoor moesten bijna achthonderd vluchten vanaf Britse luchthavens worden geannuleerd, evenals een vergelijkbaar aantal binnenkomende vluchten.

De bevindingen komen naar voren in een voorlopig rapport van luchtverkeersorganisatie National Air Traffic Services (NATS). Specifiek gaat het om de naam van een punt op de route waar het vliegtuig Groot-Brittannië verlaat. In het in het systeem ingevoerde plan kwam de naam van dit punt overeen met de naam van een punt 4000 zeemijlen verderop. De systeemsoftware registreerde dat dit geografisch niet kon kloppen, waarop een back-upsysteem met het vluchtplan aan de slag ging. Maar dat liep tegen hetzelfde probleem aan, wat leidde tot het uitschakelen van het systeem.

Het probleem zit dan ook in de namen van de punten; met het ingevoerde vluchtplan was niets mis. Door een oneindig aantal punten verspreid over de wereld en een dito aantal namen blijven er dubbelingen ontstaan. Ondanks dat eraan wordt gewerkt deze duplicaten te verwijderen, zegt NATS-baas Martin Rolfe. Maar de manier waarop het systeem heeft gehandeld is desondanks opvallend. “We hebben deze samenloop van omstandigheden nog nooit eerder gezien”, zegt Rolfe, die niet wil zeggen welke vlucht precies de oorzaak was.

In het rapport van de NATS wordt verder gemeld dat de fabrikant van de software updates gaat uitvoeren, om te voorkomen dat het systeem zich in de toekomst opnieuw uitschakelt. Die software moet de komende dagen worden geïnstalleerd, nadat deze getest is. Tot die tijd is er een tijdelijke noodoplossing gevonden om een nieuwe uitschakeling te voorkomen.