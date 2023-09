Onderzoek: prijsverschil nieuwbouw en bestaande huizen loopt op

Nieuwbouwwoningen worden steeds duurder ten opzichte van bestaande woningen en staan ook veel langer te koop. WoningBouwersNL, brancheorganisatie voor ontwikkelaars en bouwondernemers, noemt deze scheefgroei een zorgwekkende ontwikkeling.

Landelijk is het prijsverschil tussen een nieuwbouw- en bestaande koopwoning opgelopen tot gemiddeld 86.000 euro. Dat komt voor een deel door de sterk gestegen bouwkosten. Het duurt nu gemiddeld 58 dagen langer om een nieuwbouwwoning te verkopen dan een bestaande woning. Vooral de vraag naar nieuwe, dure appartementen is het afgelopen halfjaar hard gedaald, staat in een woensdag verschenen rapport.

“Wat de grootste zorgen baart, is dat in sommige regio’s nieuwbouw zich uit de markt lijkt te prijzen. Zo is het verschil in verkoopprijs van een gemiddelde nieuwbouwwoning met een bestaande woning in Zuid-Holland opgelopen tot maar liefst 228.000 euro”, schrijven de onderzoekers.

In vrijwel alle provincies kreeg de nieuwbouwverkoop een zware klap het afgelopen halfjaar, met uitschieters in Friesland (min 66 procent), Zeeland (min 64 procent) en Drenthe (min 56 procent).

Doordat het slecht gaat met de verkoop van nieuwbouw, vallen ook veel bouwprojecten uit. “Ook worden er minder bouwplannen gemaakt. In het licht van het enorme woningtekort is dat maatschappelijk gezien zeer onwenselijk”, concludeert de brancheorganisatie.

Volgens de bouwers betekent dit onder meer dat er meer kleine, goedkope appartementen moeten komen en minder ruime, duurdere exemplaren. Ook zou er veel meer ruimte moeten komen voor de bouw van gewone huizen. “Vooral aan de randen van dorpen en steden liggen veel mogelijkheden om via kleinschalige uitbreidingen, ‘een straatje erbij’, de woningbouw flink op te schroeven.”

Eerder werd al bekend dat de verkoop van nieuwbouwwoningen in de eerste helft van dit jaar was ingestort tot iets meer dan 9000 woningen. Dat is het laagste aantal sinds crisisjaar 2013. Dat komt mede doordat veel woningbeleggers zich grotendeels hebben teruggetrokken als gevolg van reguleringsmaatregelen van de overheid.

Voor het komende jaar voorziet WoningBouwersNL wel dat de marktomstandigheden wat aantrekken. Maar: “de nieuwbouwmarkt zit nog steeds in zeer zwaar weer zolang doorstromers de kat uit de boom kijken. Beleggers zijn weggetrokken en corporaties vullen het gat dat zij achterlaten maar gedeeltelijk.”