Postkluisjesbedrijf InPost stijgt op lager Damrak na resultaten

InPost behoorde woensdag tot de winnaars op de Amsterdamse beurs, die een klein verlies liet zien. Het postkluisjesbedrijf zag de pakketvolumes en de resultaten gedurende het tweede kwartaal van dit jaar stijgen. Voor het huidige kwartaal rekent het in Amsterdam genoteerde Poolse bedrijf op een verdere groei. Analisten waren vooral te spreken over het sterke herstel van de winstgevendheid van het bedrijf. Het aandeel werd ruim 3 procent hoger gezet en was daarmee de sterkste stijger in de MidKap.

Beleggers kijken daarnaast uit naar het zogeheten Beige Book. Dat is een verslag over de staat van de Amerikaanse economie dat na het slot van de Europese beurshandel wordt gepubliceerd door de Federal Reserve. Beleggers zijn benieuwd in hoeverre de Amerikaanse economie wordt afgeremd door de renteverhogingen van de centrale bank.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,8 procent lager op 741,29 punten. De MidKap daalde 0,5 procent tot 864,50 punten. De beurzen in Parijs en Londen zakten tot 0,9 procent. De DAX in Frankfurt verloor 0,5 procent, na een sterker dan verwachte daling van de Duitse fabrieksorders.

Muziekconcern UMG voerde de schaarse stijgers aan in de AEX, met een plusje van 0,2 procent. Het bedrijf wil samen met streamingdienst Deezer een nieuw streamingmodel lanceren om artiesten eerlijker te belonen. Ahold Delhaize daalde 0,3 procent. Het supermarktconcern zakte dinsdag nog ruim 6 procent door een verkoopadvies van JPMorgan.

Uitzender Randstad zakte 1,5 procent na een verkoopadvies door de Franse bank Société Générale. ASR (min 3,3 procent) noteerde ex dividend. Doordat het aandeel van de verzekeraar niet langer recht geeft op het dividend over de afgelopen periode daalt de koers doorgaans.

Koffieconcern JDE Peet’s verloor 1,2 procent bij de middelgrote bedrijven. De eigenaar van Douwe Egberts werd door Deutsche Bank van de kooplijst gehaald. Ook Thuisbezorgd-eigenaar Just Eat Takeaway en laadpalenmaker Alfen stonden in de staartgroep van de MidKap, met verliezen van 1,7 en 2,4 procent.

De euro was 1,0736 dollar waard, tegen 1,0719 dollar een dag eerder. De olieprijzen daalden na de opmars op dinsdag. Die volgde op het nieuws dat Saudi-Arabië en Rusland hun beperkingen van de olieproductie verlengen tot eind dit jaar. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent minder op 86,48 dollar. Brentolie werd 0,3 procent goedkoper op 89,79 dollar per vat. Brent kostte dinsdag voor het eerst sinds november vorig jaar meer dan 90 dollar.