Rechter buigt zich vrijdag over herstructureringsverzoek Big Bazar

De rechtbank van Leeuwarden zal zich vrijdag buigen over het aanstellen van een herstructureringsdeskundige bij Big Bazar, meldt een woordvoerder van die rechtbank woensdag. De ondernemingsraad van de koopjesketen had daartoe eerder een verzoek ingediend, waarmee een dreigend faillissement voorlopig is voorkomen.

Door het verzoek werden alle lopende faillissementsaanvragen tegen Big Bazar, die dinsdag zouden worden behandeld door de rechtbank van Amsterdam, namelijk geschorst. In ieder geval tot het moment dat de rechter een besluit heeft genomen over het aanstellen van een herstructureringsdeskundige. Dat is een onafhankelijke partij die probeert tot een akkoord te komen tussen schuldeisers en Big Bazar. Wordt een dergelijke deskundige aangesteld, dan volgt een afkoelingsperiode waarin geprobeerd wordt de financiƫn op orde te brengen.

Een afkoelingsperiode werd eerder ook al nagestreefd door Big Bazar zelf, maar daar ging de rechter maandag niet mee akkoord op basis van de verwachte omzet en schulden van het bedrijf. Zo lopen de schulden van Big Bazar inmiddels in de tientallen miljoenen euro’s. Daarnaast leed de retailer van 2020 tot en met 2022 jaarlijks verliezen van 13 miljoen tot ruim 17 miljoen euro, deels ook vanwege de coronacrisis.

Big Bazar raakte de afgelopen tijd in opspraak omdat steeds meer partijen klaagden dat de onderneming rekeningen niet meer betaalde. Het bedrijf wijt de problemen onder meer aan de fikse prijsstijgingen in de winkelstraat, waardoor klanten minder zijn gaan uitgeven bij de keten. Meerdere huurbazen waren al naar de rechter gestapt vanwege huurachterstanden. Ook begonnen leveranciers zenuwachtig te worden.