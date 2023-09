Topman Zwitserse waakhond Finma weg in nasleep einde Credit Suisse

Topman Urban Angehrn van de Zwitserse financiële toezichthouder Finma treedt af in de nasleep van de ondergang van Credit Suisse eerder dit jaar. Hij zegt dat de crisis rond Credit Suisse, dat uiteindelijk werd overgenomen door branchegenoot UBS, negatieve gevolgen voor zijn gezondheid heeft gehad vanwege alle stress die daarmee was gemoeid.

Angehrn legt aan het einde van deze maand zijn functie neer bij de Finma. Hij stond sinds november 2021 aan het hoofd van de financiële waakhond. De Finma kreeg het verwijt dat het onvoldoende zou hebben gedaan tegen alle schandalen bij Credit Suisse, die uiteindelijk tot de ondergang van de tweede bank van Zwitserland leidde. De toezichthouder zelf zei te weinig macht te hebben, bijvoorbeeld omdat het geen boetes kan opleggen aan banken.

De Finma-topman wordt nu op tijdelijke basis opgevolgd door plaatsvervangend directeur Birgit Rutishauser. De Finma zelf zegt het besluit van de 58-jarige Angehrn om weg te gaan te betreuren.

Credit Suisse werd in maart tijdens een hectisch weekend overgenomen door UBS om zo te voorkomen dat er een nog grotere crisis in de Zwitserse bankensector zou ontstaan. Daarbij bood de Zwitserse overheid voor miljarden aan garanties. In Zwitserland leidde de overname tot onvrede bij de bevolking en ook de politiek.