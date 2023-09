Adyen en Prosus onderaan in lagere AEX, Vivoryon wint na cijfers

Fintechbedrijf Adyen en techinvesteerder Prosus waren donderdag de grootste dalers in de AEX-index, die ook een verlies liet zien. De rentevrees bleef daarbij boven de markten hangen. Die laaide woensdag al op door een sterker dan verwachte groei van de bedrijvigheid in de Amerikaanse dienstensector. Ook zorgde de recente opmars van de olieprijzen voor de angst dat de inflatie hoog zal blijven en dat de centrale banken de rentes verder moeten verhogen om die onder controle te krijgen.

Vooral de techbedrijven zijn gevoelig voor hogere rentetarieven. Adyen was de grootste daler met een verlies van 2 procent. Prosus volgde op de voet met een min van 1,8 procent. Beleggers verwerkten ook nog nieuwe handelscijfers uit China. Die vielen iets beter uit dan verwacht. Zowel de export als de import daalden minder sterk dan gevreesd. De cijfers konden de zorgen over de kwakkelende Chinese economie echter niet wegnemen.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,5 procent lager op 742,02 punten. De MidKap daalde 0,7 procent tot 859,49 punten. De beurzen in Parijs en Londen zakten tot 0,5 procent. De DAX in Frankfurt verloor 0,4 procent, na een sterker dan verwachte daling van de Duitse industriƫle productie.

Uitzender Randstad en platenlabel UMG waren de sterkste stijgers bij de Amsterdamse hoofdfondsen, met kleine plussen van 0,3 procent. In de MidKap stond Thuisbezorgd-moeder Just Eat Takeaway onderaan met een verlies van ruim 2 procent. Bodemonderzoeker Fugro voerde de schaarse stijgers aan met een plusje van 0,4 procent.

Bij de kleinere bedrijven steeg Vivoryon bijna 2 procent. De biotechnoloog, die een alzheimermedicijn in ontwikkeling heeft, behaalde ook in de eerste helft van dit jaar geen omzet. Het verlies liep wel terug tot 10,7 miljoen euro, van 12,6 miljoen euro een jaar geleden. Het bedrijf haalde in mei ook geld op, waardoor de kaspositie per eind juni is toegenomen tot bijna 30 miljoen euro. Volgens Vivoryon is dat voldoende om de activiteiten tot in de tweede jaarhelft van 2024 te financieren.

De euro was 1,0709 dollar waard, tegen 1,0734 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent minder op 87,31 dollar. Brentolie werd 0,2 procent goedkoper op 90,38 dollar per vat.