Aldi opent 1000ste winkel in Verenigd Koninkrijk en wil nog meer

De van oorsprong Duitse supermarktketen Aldi heeft donderdag zijn duizendste winkel geopend in het Verenigd Koninkrijk en wil de komende jaren nog eens vijfhonderd nieuwe vestigingen in het land openen.

Aldi wil met de groei marktaandeel afsnoepen van andere ketens waaronder Tesco en Sainsbury. De prijsvechter profiteert van de hoge inflatie omdat daardoor mensen meer op zoek gaan naar koopjes. Daardoor ziet Aldi de omzet flink toenemen. Dat geldt ook voor de Britse tak van branchegenoot Lidl.

De donderdag geopende Aldi-vestiging staat in de plaats Woking in het zuiden van Engeland. De eerste Britse winkel van Aldi ging in 1990 open.