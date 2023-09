Apple verder omlaag op terughoudend Wall Street

Apple ging donderdag verder omlaag op de aandelenbeurzen in New York. Het grote Amerikaanse techconcern verloor een dag eerder al bijna 4 procent. Die daling volgde op berichten dat de Chinese overheid ambtenaren verbiedt om iPhones te gebruiken voor werk en in overheidsgebouwen. Persbureau Bloomberg meldde donderdag dat Beijing dat verbod wil uitbreiden naar Chinese staatsbedrijven, waar miljoenen mensen werken, en andere door de overheid gecontroleerde instanties. Het aandeel raakte daarop nog eens ruim 3 procent kwijt.

De techsector stond ook onder druk door de rentevrees. Die laaide woensdag weer op door sterker dan verwachte cijfers over de Amerikaanse dienstensector en de vrees dat de recente opmars van de olieprijzen de inflatie weer zal aanjagen. Door de aanhoudende kracht van de Amerikaanse economie en de hoge inflatie zal de Federal Reserve de rente mogelijk toch verder kunnen verhogen, terwijl beleggers juist hadden gehoopt op een rentepauze.

Daarnaast bleven beleggers bezorgd over het kwakkelende herstel van de Chinese economie, na een aanhoudende daling van de export en import van het land. Ook werden nieuwe gegevens over de Amerikaanse arbeidsmarkt bekendgemaakt.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,1 procent in de plus op 34.369 punten. De brede S&P 500 zakte 0,5 procent tot 4442 punten en techgraadmeter Nasdaq leverde 1,3 procent in op 13.697 punten. Het aandeel Apple maakt deel uit van de drie hoofdgraadmeters op Wall Street. Andere grote bedrijven als autofabrikant Tesla en chipmaker Nvidia verloren tot bijna 3 procent.

GameStop ging een kleine 2 procent omlaag. De Amerikaanse keten van gamewinkels zag de verkopen in het afgelopen kwartaal wel sterker toenemen dan beleggers en analisten hadden verwacht. Ook werd het kwartaalverlies fors teruggedrongen.

C3.ai zakte op zijn beurt dik 18 procent. Het AI-bedrijf, dat dit jaar fors in waarde is gestegen vanwege de rage rond toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI), presteerde afgelopen kwartaal in lijn met de marktverwachtingen. Voor het huidige kwartaal rekent het bedrijf echter op een groter operationeel verlies dan kenners hadden voorzien.