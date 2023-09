Apple verliest in twee dagen zo’n 190 miljard aan beurswaarde

Apple is donderdag bijna 3 procent aan beurswaarde kwijtgeraakt, nadat het grote techconcern een dag eerder al bijna 4 procent had moeten inleveren. Daardoor is in twee dagen voor zo’n 190 miljard dollar aan beurswaarde verloren gegaan. Ook andere techbedrijven moesten het ontgelden op de beurzen in New York. Beleggers maakten zich zorgen dat een Chinees verbod voor de iPhone van Apple ook andere segmenten van de Amerikaanse techsector zou kunnen raken.

Er waren al berichten dat de Chinese overheid ambtenaren verbiedt om iPhones te gebruiken voor werk en in overheidsgebouwen. Persbureau Bloomberg meldde donderdag dat Beijing dat verbod wil uitbreiden naar Chinese staatsbedrijven, waar miljoenen mensen werken, en andere door de overheid gecontroleerde instanties.

Volgens analisten van de firma Evercore ISI is het wel onwaarschijnlijk dat Apple te maken zal krijgen met grote financiƫle schade als gevolg van de Chinese beperkingen. Veel ambtenaren in het Aziatische land mijden de producten van het bedrijf waarschijnlijk al. Het zou daarbij moeilijk zijn voor China om hardere stappen tegen Apple te ondernemen zonder de werkgelegenheid in het land aan te tasten. In China worden namelijk veel iPhones in elkaar gezet.

Ondanks het verlies van Apple sloot de Dow-Jonesindex 0,2 procent in de plus op 34.500,73 punten. De brede S&P 500 zakte 0,3 procent tot 4451,14 punten en techgraadmeter Nasdaq leverde 0,9 procent in op 13.748,83 punten. Andere grote bedrijven als softwareconcern Microsoft en chipmaker Nvidia verloren in het kielzog van Apple tot bijna 2 procent.

Daarbij speelt ook mee dat de rentevrees van beleggers weer naar de voorgrond trad. De laatste economische cijfers zien er redelijk goed uit voor de Verenigde Staten, wat betekent dat de Federal Reserve gerust nog even verder lijkt te kunnen gaan met het verhogen van de rente om de inflatie te beteugelen. Dat is iets wat beleggers liever niet zien gebeuren, wat is terug te zien in de koersbewegingen van met name techaandelen.

Boeing verloor op zijn beurt bijna 1 procent. De vliegtuigbouwer waarschuwde dat het aantal leveringen van 737-toestellen dit jaar waarschijnlijk ergens in de onderste regionen van de eerste gestelde doelstelling gaat uitkomen. Boeing zei eerder dit jaar 400 tot 450 van deze vliegtuigen te kunnen leveren, maar het bedrijf worstelt met verstoringen in de toeleveringsketen.