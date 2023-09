Damrak koerst af op lager begin door rentevrees

De AEX-index op het Damrak koerst donderdag af op een licht lager begin. De rentevrees blijft daarbij boven de markten hangen. Die laaide woensdag al op door een sterker dan verwachte groei van de bedrijvigheid in de Amerikaanse dienstensector. Ook zorgde de recente opmars van de olieprijzen voor de angst dat de inflatie hoog zal blijven.

Door de aanhoudende kracht van de Amerikaanse economie en de hoge inflatie zal de Federal Reserve de rente later deze maand mogelijk toch kunnen gaan verhogen en het rentetarief waarschijnlijk langer op een hoog niveau houden. Op de financiƫle markten werd juist gehoopt dat de Fed deze maand een rentepauze zou houden.

Europese beleggers verwerken ook nog het Beige Book van de Fed over de staat van de Amerikaanse economie. Die groeide in juli en augustus wel minder hard dan in de voorgaande maanden. Daarnaast verwachten door de Fed gepolste ondernemers dat lonen minder hard zullen stijgen. Huishoudens blijven echter bijna onverminderd flink geld uitgeven.

De Aziatische aandelenmarkten gingen donderdag ook omlaag. De Nikkei in Tokio eindigde 0,8 procent in de min. De beurzen in Hongkong en Shanghai verloren rond de 1 procent, na een verdere daling van de Chinese export in augustus. De daling viel wel minder sterk uit dan gevreesd. Ook de invoer nam opnieuw af, wat wijst op een aanhoudende zwakke binnenlandse vraag. Hoewel de handelscijfers iets beter waren dan verwacht, konden ze de zorgen over de kwakkelende Chinese economie niet wegnemen.

Op het Damrak kwam Vivoryon met cijfers. De biotechnoloog, die een alzheimermedicijn in ontwikkeling heeft, behaalde ook in de eerste helft van dit jaar geen omzet. Het verlies liep wel terug tot 10,7 miljoen euro, van 12,6 miljoen euro een jaar geleden. Het bedrijf haalde in mei ook geld op, waardoor de kaspositie per eind juni is toegenomen tot bijna 30 miljoen euro. Volgens Vivoryon is dat voldoende om de activiteiten tot in de tweede jaarhelft van 2024 te financieren.

De Europese beurzen sloten woensdag lager. De AEX daalde 0,2 procent tot 745,43 punten. Frankfurt, Parijs en Londen zakten tot 0,8 procent. Op Wall Street eindigde de Dow-Jonesindex 0,6 procent lager op 34.443,19 punten. De brede S&P 500 zakte 0,7 procent en techbeurs Nasdaq verloor 1,1 procent.

De euro was 1,0717 dollar waard, tegen 1,0734 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent minder op 87,16 dollar. Brentolie werd ook 0,4 procent goedkoper, op 90,24 dollar per vat.