Duitse industriële productie neemt verder af

De industriële productie van Duitsland is in juli voor de derde maand op rij gedaald. Duitse fabrieken hebben last van de slechte vraag uit China, tekorten aan arbeidskrachten, hogere rentetarieven en de aanhoudende gevolgen van de energiecrisis van vorig jaar.

De productie lag 0,8 procent onder het niveau van juni, meldde het Duitse federale statistiekbureau Destatis. Economen hadden gerekend op een kleinere daling met 0,4 procent. In juni zakte de productie al tot het laagste niveau in zes maanden.

De afzwakkende cijfers wakkeren de vrees aan dat de grootste economie van Europa en de belangrijkste handelspartner voor Nederland afstevent op een lange periode van stagnatie of mogelijk zelfs een krimp. De Duitse economie belandde rond de jaarwisseling in een recessie en stagneerde in het tweede kwartaal. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voorspelt dat Duitsland de enige grote economie zal zijn die in 2023 zal krimpen.

Eerder deze week werd al bekendgemaakt dat de Duitse fabrieksorders in juli met bijna 12 procent zijn afgenomen. Dat was de sterkste daling sinds het hoogtepunt van de coronapandemie in 2020.