Economie eurozone groeit nipt in tweede kwartaal

De economie van de eurozone is in het tweede kwartaal van dit jaar nipt gegroeid. Volgens het Europese statistiekbureau Eurostat kwam de economische groei op basis van nieuwe gegevens uit op 0,1 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Bij een eerdere raming werd nog een groei van 0,3 procent gemeld.

Ook voor het eerste kwartaal van dit jaar werden de cijfers herzien. In de eerste drie maanden van het jaar groeide de economie van het eurogebied nu ook met 0,1 procent op kwartaalbasis. Eerder werd voor die periode nog een nulgroei ofwel stagnatie van de economie gemeld.

Volgens Eurostat waren de eerdere ramingen gebaseerd op beperkte gegevens en voorlopige schattingen, die inmiddels door sommige lidstaten zijn herzien. De krimp van 0,1 procent in het vierde kwartaal van vorig jaar bleef wel gehandhaafd.

Voor de gehele EU werd in het tweede kwartaal een nulgroei opgetekend door Eurostat, na een groei van 0,2 procent in het eerste kwartaal. Die cijfers waren gelijk aan de eerdere raming.

Nederland is naast Estland, dat al langer een krimp laat zien, het enige land van de eurozone dat in het tweede kwartaal in een recessie is beland. Binnen de Europese Unie laat ook Hongarije al een aantal kwartalen op rij een krimp zien.